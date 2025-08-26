Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ağustos ayına ilişkin Sektörel Enflasyon Beklentileri anketi sonuçlarını yayımladı. Anket, reel sektör, hanehalkı ve piyasa katılımcılarının enflasyon öngörülerini ortaya koydu.

ŞİMŞEK: “BEKLENTİLER İYİLEŞİYOR”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, enflasyon beklentilerindeki düşüşe dikkat çekti. Şimşek, “Enflasyon beklentileri iyileşiyor. Beklentilerdeki iyileşme eğilimi dezenflasyona destek oluyor” dedi.

REEL SEKTÖR VE HANEHALKI BEKLENTİLERİ GERİLEDİ

Şimşek’in aktardığı verilere göre:

Reel sektörün 12 ay sonrası enflasyon beklentisi geçen yılın aynı dönemine göre 16 puan azalarak %37,7 seviyesine indi.

Hanehalkının beklentisi ise 19 puan gerileyerek %54,1 oldu.

Piyasa katılımcıları beklentisi %22,8 olarak kaydedildi.

“PROGRAM KARARLILIKLA UYGULANACAK”

Şimşek, değerlendirmesinin devamında, “Fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesi için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.