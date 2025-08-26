İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, AA Finans Masası’nda yaptığı açıklamada, enflasyonla mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Avdagiç, “Enflasyonun düşürülmesi amasız, fakatsız, lakinsiz, hepimizin arkasında durduğu ve desteklemesi gereken bir hedef” dedi.

FAİZDE 1000 BAZ PUAN İNDİRİM ÖNGÖRÜSÜ

Avdagiç, para politikası ve fiyat gelişmelerine ilişkin tahminlerini paylaşarak, “Politika faizinde toplamda 1000 baz puanlık bir düşüş olacağını öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

ENFLASYONDA YÜZDE 30’UN ALTINI İŞARET ETTİ

Yıl sonuna ilişkin beklentisini açıklayan Avdagiç, “Sene sonunda enflasyonun yüzde 30’un altında kapanabileceğini tahmin ediyoruz” dedi.

TÜRKİYE–SURİYE TİCARİ İLİŞKİLERİ

Avdagiç, Türkiye’nin dış ticaret ilişkilerine dair yaptığı değerlendirmede ise, “Türkiye'nin mutlaka Suriye'nin en önemli ticaret partneri ve Türkiye'nin de Suriye’de en önemli yatırımcı olması çok önemli” ifadelerini kullandı.