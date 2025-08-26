Türkiye’nin erişilebilir fiyatlı hava yolu şirketi AJet, yurt içi uçuşlarda yüzde 30 indirim imkânı sunduğunu duyurdu. Kampanyadan faydalanmak isteyen yolcular, biletlerini 26 Ağustos 2025 saat 10.00 ile 28 Ağustos 2025 saat 23.59 arasında AJet.com veya AJet mobil uygulaması üzerinden satın alabilecek.
16 EYLÜL – 13 MART ARASINDA GEÇERLİ
İndirimli biletler, 16 Eylül 2025 – 13 Mart 2026 tarihleri arasında haftanın salı, çarşamba ve perşembe günleri yapılacak tüm yurt içi uçuşlarda geçerli olacak.
41 NOKTAYA UYGUN FİYATLI UÇUŞ
Kampanya kapsamında yolcular, Türkiye genelinde 41 noktaya indirimli fiyatlarla seyahat edebilecek. Sonbahardan ilkbahara kadar uzanan dönemi kapsayan kampanya, geniş tarih aralığıyla yolculara avantajlı uçuş fırsatı sunuyor.