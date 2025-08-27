Değirmendere Mahallesi’nde 60 bin metrekarelik alana kurulu otelde yaklaşık 130 çalışanın uzun süredir maaşlarını alamadığı iddia edildi. Çalışanlar, önceki gün toplu halde iş bırakma kararı aldı. Otelin bahçesinde toplanan işçiler, maaşlarının ödenmesini talep etti. Bu sırada yöneticiler ile çalışanlar arasında gerginlik yaşandı, tesise polis ekipleri sevk edildi.

HİZMETLER DURDU, MÜŞTERİLER OTELDEN ÇIKIŞ YAPTI

İş bırakma eylemiyle birlikte otelde hizmetler aksadı. Su kesintisi yaşandı, klimalar çalışmadı, yemek ve temizlik hizmetleri durdu. Tatil için otele gelen müşteriler, mağdur olduklarını belirterek otelden çıkış yaptı. Resepsiyon önünde uzun kuyruklar oluştu.

MÜŞTERİLER PARA İADESİ İSTEDİ

Çıkış yapan müşteriler, ödedikleri ücretin iadesini talep etti. Ancak ekonomik kriz içinde olduklarını ifade eden otel yöneticilerinin müşterilere ileri bir tarihe gün verdiği öğrenildi. Bu durum, otelde kalan tatilcilerin tepkisini artırdı.

İŞÇİLER HAKLARINI MAHKEMEDE ARAYACAK

Maaşlarını alamayan otel çalışanlarının yasal yollara başvurarak haklarını mahkemede aramaya hazırlandığı bildirildi. Otel yönetimi ile işçiler arasında süren kriz nedeniyle tesisin faaliyetlerinde ciddi aksamalar yaşanıyor.