THY, sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan yeni kampanyasını duyurdu. Buna göre yolcular, 1 Ekim 2025 tarihine kadar satın alacakları biletlerle 1 Kasım 2025 - 18 Mart 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla seyahat edebilecek.

AVRUPA’YA UCUZ UÇUŞ FIRSATI

Kampanya kapsamında Münih, Düsseldorf, Köln ve diğer Almanya şehirlerine gidiş-dönüş uçak biletleri 169 dolardan satışa sunuldu. Londra, Manchester ve Edinburg gibi İngiltere şehirleri için fiyatlar 189 dolardan başlıyor. Cenevre, Zürih, Amsterdam, Brüksel, Viyana, Stokholm, Kopenhag, Oslo ve Helsinki dahil birçok Avrupa şehrine ise 199 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat imkânı sağlanıyor.