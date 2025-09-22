Bakanlık verilerine göre, 2024’ün aynı ayına kıyasla yüzde 2 oranında artış yaşandı ve ağustosta 6 milyon 965 bin 343 yabancı turist Türkiye’yi ziyaret etti. Yaz sezonunun en yoğun döneminde kaydedilen bu rakam, Türk turizminin istikrarını pekiştiren bir gelişme olarak öne çıktı.

İLK 8 AYDA 40 MİLYON TURİST

Ocak-ağustos döneminde Türkiye’ye gelen toplam ziyaretçi sayısı 40 milyon 470 bin 270 olarak kayıtlara geçti. Bunun 35 milyon 481 bin 223’ü yabancı turist, 4 milyon 989 bin 47’si ise yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşları oldu.

RUSYA VE ALMANYA İLK İKİ SIRADA

Ağustos ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında Rusya Federasyonu 990 bin 709 kişiyle ilk sırada yer aldı. Rusya’yı 989 bin 839 ziyaretçiyle Almanya ve 638 bin 937 ziyaretçiyle İngiltere izledi. Listenin devamında İran ve Polonya yer aldı.

Yılın ilk sekiz aylık döneminde de tablo benzer oldu. 4 milyon 554 bin 395 ziyaretçiyle Rusya ilk sırada yer alırken, onu 4 milyon 400 bin 592 ziyaretçiyle Almanya, 3 milyon 2 bin 928 ziyaretçiyle İngiltere, ardından İran ve Bulgaristan takip etti.