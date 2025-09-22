Fenerbahçe Kulübü’nün olağanüstü seçimli genel kurulu tamamlandı. Yapılan oylamada geçerli 24 bin 393 oyun 12 bin 325’ini alan Sadettin Saran, kulübün 38. başkanı oldu.

Seçimde mevcut başkan Ali Koç 12 bin 68 oy aldı. Sonuçların açıklanmasının ardından Saran ve Koç birlikte kürsüye çıkarak açıklamalarda bulundu.

ALİ KOÇ: “ARTIK DÜŞMANLAR DIŞARIDA”

Ali Koç konuşmasında, “Fenerbahçemizin 38. başkanı camiamızı hayırlı uğurlu olsun. Bir kez daha Fenerbahçe demokrasi şölenini, bari burada saygılı olun! Bir kez daha Fenerbahçe seçim yaptığı zaman, nasıl yapar gösterdik. Son derece medeni, adil rekabet çerçevesinde yapıldı. Az farkla Sadettin Bey kazandı. Yolumuz açık, şansımız bol olsun. Hepimiz aynı gemideyiz. Yapacak çok işimiz var. Verecek çok büyük mücadelemiz var. Artık düşmanlar içeride değil dışarıda aramanın zamanı. Seçimlerimizin hayırlı uğurlu olsun. Başkanımızın etrafında kenetlenme zamanı. Sağ olun, var olun" ifadelerini kullandı.

SARAN: “ŞAMPİYON OLANA KADAR BAYRAM YOK”

Yeni başkan Sadettin Saran ise birlik ve beraberlik çağrısı yaparak, “Seçimlerin sonucu gösteriyor ki görev birlik olmak. Şampiyon olana kadar bayram yok, kutlama yok. Sayın Ali Koç 7 senelik başkanımız. Bu bir bayrak değişimi. Onun Fenerbahçe’deki tecrübeleri bizim için çok önemli. İnşallah Ali Bey ile dostluğumuz daha da güçlenir. Kupayı beraber kaldırırız, üç başkan beraber. Bu benim en büyük hayalim” dedi.

Saran, tüm eski başkanlarla dayanışma içinde hareket edilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Bu birlik beraberliği sağlarsak düşmanlarımız düşünsün” sözleriyle açıklamasını tamamladı.