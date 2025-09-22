Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe’de, teknik direktör Domenico Tedesco maç sonrası açıklamalarda bulundu. Sözlerine, “Fenerbahçe taraftarlarından özür diliyorum” diyerek başlayan Tedesco, çalışılan oyun planının sahaya yansıtılamadığını dile getirdi.

“Hem ofansif hem defansif tüm ikili mücadeleleri kaybettik. İkili mücadele kazanamazsan maç kazanamazsın. Rakip 10 kişi de 9 kişi de olsa kazanamazsın. Bunlar temel şeyler” ifadelerini kullandı.

“SEÇİMİN MAÇA ETKİSİ YOK”

Basın toplantısında, maçla aynı saatlerde gerçekleşen kulüp başkanlık seçiminin oyuncuların konsantrasyonunu etkileyip etkilemediği soruldu. Tedesco, bu soruya, “Bunu engelleyebilmek için her şeyi yaptık. Kulübümüz için önemli bir gün olduğunu biliyorduk. Ancak bununla ilgili tek bir cümle bile konuşmadık. Biz tamamen maça odaklandık. Antrenmanlarda çalıştık, video analizler yaptık. Ama sahada yapamadık” yanıtını verdi.

“İKİNCİ YARI PERFORMANSIMIZ DÜŞTÜ”

Müsabakayı değerlendirirken ikinci yarıdaki düşüşe dikkat çeken Tedesco, “Aslında maça iyi başladık. Golü de bulmuştuk. Takım iyi bir oyun sergiliyordu. Ancak ikinci yarı performansımız düştü. Golü yedikten sonra enerjimiz yok gibiydi. Böyle bir maçta berabere kaldığımızda benim için mağlubiyetten bir farkı yok” dedi.