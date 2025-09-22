Ankara 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, Mumcu’nun kızı Özge Aybars Mumcu ve avukatı katıldı. Eski Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden tanık olarak dinlendi. Ağar, 1996’da Mumcu’nun eşi Güldal Mumcu ile arasında geçtiği iddia edilen diyalogla ilgili, "Bu konu tamamıyla yanlış anlaşıldı. Ölümünden ben de üzüntü duydum. Kendisi mülkiyeden sınıf arkadaşımdır. Zaman zaman evine gidip gelirdim, fikir alışverişinde bulunurduk" dedi.

“KEŞKE UCUNDAN YAKALASAYDIK”

Ağar, Mumcu’ya koruma görevlisi verildiğini belirterek, "Duvar sözünü ben söylemedim. Keşke bunu ucundan yakalasaydık. Ardından Bahri Üçok, Muammer Aksoy cinayetleri çözülürdü" ifadesini kullandı.

“KİMSEDEN KORKMAM”

Mahkemede kendisine yöneltilen “Sizi devlet içinden tehdit eden oldu mu?” sorusuna "Ben neden korkayım. Duvar da tuğla da çekerim, kimseden korkmam. O dönemin sıkıntısı yoğun terörle mücadeleydi. Bu olayla ilgili zaten devletin devamlılığı esastır. Bu cinayetin çözülmesini her polis ister" yanıtını verdi.

“DEVLET MEKANİZMASINDA ENGELLEME YOK”

Devlet içinde engelleme yaşanıp yaşanmadığına dair soruya Ağar, "Asla öyle bir şey söz konusu değil; hatta çözülmesi için çaba sarf edildi" diye konuştu.

Bir hava kuvvetleri mensubunun olay için “Mossad’ın işidir” sözünün hatırlatılması üzerine Ağar, "Somut bir delil olmadan değerlendirme yapmak olmaz; aksi durumda devleti sıkıntıya sokarız" dedi.

“GLADYO DİYE BİR ŞEYİN BİZİMLE ALAKASI YOK”

İstihbari bilgi sorusuna yanıt veren Ağar, "O dönemde, alt rütbelerdeyken biz terörün arkasında Sovyet Rusya’nın olduğunu düşünüyorduk; sonradan Batılıların arkasında olduğunu fark ettik. Yaptığımız işlerin devlet kayıtları vardır. Gladyo diye bir şeyin bizimle alakası yoktur. Bunlar hayali meselelerdir" ifadelerini kullandı.

DURUŞMA ŞUBATA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanık Oğuz Demir ve ailesinin Avustralya’da bulunduğuna ilişkin iddialar üzerine Dışişleri Bakanlığı’na yazı yazılmasına, ayrıca Emniyet, MİT, Jandarma ve İstihbarat birimlerinden bilgi istenmesine karar verdi. Duruşma 9 Şubat 2026 tarihine ertelendi.