Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 05.46’da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10.12 kilometre olarak ölçüldü.

10 Ağustos 2025'te yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar sürüyor. Geçen 17 gün içerisinde, büyüklükleri 5'e yaklaşan yüzlerce artçı deprem kaydedildi.

HASARLI BİNALAR HALA GÜNDEMDE

10 Ağustos’taki ana depremde, Sındırgı'ya bağlı 68 mahallede toplam 16 bina yıkılmıştı. Bunlardan 12’sinin metruk olduğu açıklanmıştı. Yetkililer, hasar gören yapılarda riskli durumların devam ettiğini belirtmişti.