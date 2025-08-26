Gün içerisinde çeşitli basın-yayın organlarında yer alan haberlerde, ABD'nin 1 Ekim'den itibaren Türkiye’den vize başvurusunda bulunacak kişilerden 435 dolar talep edeceği öne sürüldü. Ancak ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, bu iddiaları net bir şekilde yalanladı.

"TARİFELERDE BİR DEĞİŞİKLİK BULUNMAMAKTADIR"

Büyükelçilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, “An itibarıyla, Türk vatandaşlarına yönelik vize ücreti tarifesinde bir değişiklik bulunmamaktadır” denildi. Açıklamada, vize ücretlerinde herhangi bir güncelleme yapılmadığı vurgulandı.

RESMİ KANALLARA YÖNLENDİRME

Büyükelçilik yetkilileri, vatandaşların en güncel ve doğru bilgilere ABD’nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden ulaşmaları gerektiğini belirtti.

GEÇERLİ VİZE ÜCRETLERİ NE KADAR?

ABD vizeleri için başvuru ücretleri, alınacak vize türüne göre farklılık göstermeye devam ediyor. Turistik ve iş amaçlı kullanılan B1/B2 vizeleri için başvuru ücreti halihazırda 185 dolar olarak uygulanıyor.