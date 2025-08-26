Bir sosyal medya kullanıcısı, E-Devlet üzerinden nasıl sorgulama yapılacağını anlattığı video ile dikkat çekti. Videoyu paylaşan kullanıcı, “Dün gösterdiğim yöntemle 700 liradan 350 bin liraya kadar rakamlar gördüm” dedi. Paylaşımın ardından birçok kişinin unutulmuş paralarını fark ettiği bildirildi.

TAKASBANK VE ŞAHIS ÖDEMELERİ SEÇENEKLERİ

Anlatıma göre, E-Devlet arama kısmına “Takasbank” yazıldığında, kişilerin üzerlerine kayıtlı iade, emeklilik veya yatırım fonu gibi paralar listeleniyor. Burada görülen bazı tutarlar bireysel emeklilik sistemine bağlı olduğundan, çekilmesi halinde planın iptal edilebileceği uyarısı yapıldı.

“Şahıs ödemeleri” kısmı ise farklı bir alanı kapsıyor. Burada, kurumlar veya şahıslar tarafından gönderilen ancak hak sahibine ulaşmayan ödemeler görüntülenebiliyor. Bu paralar, banka hesabına yönlendirilerek ya da PTT şubelerinden talep edilerek alınabiliyor.

BİREYSEL EMEKLİLİK UYARISI

Videoda ayrıca, bireysel emeklilik sisteminden kaynaklı görülen tutarların çekilmesi halinde söz konusu emeklilik planının sona ereceği özellikle vurgulandı. Kullanıcılara, işlem yapmadan önce dikkat etmeleri çağrısı yapıldı.