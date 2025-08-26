ABD Kongresi’nde kabul edilen “One Big Beautiful Bill Act” kapsamında, göçmen olmayan vizelere 250 dolarlık ek ücret getirildi. 1 Ekim 2025 itibarıyla geçerli olacak düzenleme ile turist vizeleri, öğrenci vizeleri ve çalışma vizeleri dahil birçok kategori zamdan etkilenecek.

TURİST VİZESİ 435 DOLAR

Yeni uygulama ile turist vizeleri (B1/B2) 185 dolardan 435 dolara yükseldi. Böylece başvuru maliyeti yüzde 135 arttı. Öğrenci ve değişim programı vizeleri (F, J, M) ile çalışma vizeleri (H-1B, L-1, O-1) de ek ücret kapsamında olacak.

ESTA BAŞVURULARI DA ZAMLANDI

Vize muafiyet programı kapsamında ABD’ye seyahat edenler ek ücretten muaf tutuldu. Ancak ESTA başvurularının da ücretlendirmesi artırıldı.

ÜCRET İADESİ BELİRSİZ

ABD yasalarına göre bu ek ücretin teorik olarak iade edilmesi mümkün. Ancak vizelerin uzun süreli geçerliliği ve uygulama ayrıntılarının belirsizliği nedeniyle çoğu başvurucunun fiilen geri ödeme alamayacağı değerlendiriliyor.

2,7 MİLYAR DOLAR GELİR BEKLENTİSİ

Kongre Bütçe Ofisi, yeni düzenlemeden yıllık 2,7 milyar dolar gelir bekliyor. Ancak turizm sektörü temsilcileri, yüksek maliyetin ABD’nin turizm gelirlerinde 29 milyar dolara kadar kayıp yaratabileceğini öne sürüyor.

TURİZMDE DÜŞÜŞ BAŞLADI

2025 itibarıyla ABD’ye gelen yabancı turist sayısında şimdiden yüzde 6 düşüş gözlemlendi. Bazı ülkelerden yapılan rezervasyonlarda ise yüzde 40–60 oranında gerileme kaydedildi.

EN PAHALI VİZELERDEN BİRİ

Yeni artışla birlikte ABD vizeleri dünyadaki en pahalı vizeler arasına girdi. Bu durumun, 2026 FIFA Dünya Kupası ve 2028 Los Angeles Olimpiyatları öncesinde uluslararası katılımı düşürebileceği belirtiliyor.