İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 15 Nisan’da yüzde 82,22 seviyesine çıkan baraj doluluk oranı, yaz aylarında düzenli olarak azaldı. 19 Temmuz’da yüzde 58,28 olan oran, bugün itibarıyla yüzde 42,43 olarak ölçüldü.

BARAJLARDA SON DURUM

İstanbul’a su sağlayan baraj ve göletlerdeki doluluk oranları şöyle:

Ömerli: %38,75

Darlık: %54,07

Elmalı: %61,1

Terkos: %47,25

Alibey: %26,11

Büyükçekmece: %43,24

Sazlıdere: %39,14

Istrancalar: %32,06

Kazandere: %24,23

Pabuçdere: %34,27

Toplam hacmi 868 milyon 683 bin metreküp olan baraj ve göletlerde mevcut su miktarı 368,26 milyon metreküp olarak kaydedildi.

MELEN VE YEŞİLÇAY’DAN SU TAKVİYESİ

Bu yıl içinde Melen ve Yeşilçay regülatörlerinden İstanbul’a 408,19 milyon metreküp su sağlandı. Kentte dün günlük tüketim 3 milyon 407 bin metreküp olarak ölçüldü.

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMA

26 Ağustos tarihli baraj doluluk oranları yıllara göre şöyle gerçekleşti: