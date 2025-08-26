Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2025-YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin istatistikleri açıkladı. Sonuçlara göre özel üniversitelerin kontenjan doluluk oranları önceki yıla kıyasla ciddi oranda geriledi. 2025-2026 akademik yılında özel üniversitelerin ücretlerine yapılan yüzde 80’e varan zamların ve 1,5 milyon lirayı aşan öğrenim bedellerinin etkisi tercih sonuçlarına yansıdı.

DEVLETTE YÜZDE 99, VAKIFTA YÜZDE 75,8

Açıklamaya göre, ilk yerleştirme sonuçlarında devlet ve vakıf üniversitelerinin örgün ön lisans ve lisans programlarına toplam 665 bin 54 aday yerleşti. 53 bin 338 kontenjan ise boş kaldı. Devlet üniversitelerinde örgün programların doluluk oranı yüzde 99’a ulaşırken, vakıf üniversitelerindeki doluluk oranı yüzde 75,8 oldu.

1 YILDA YÜZDE 15’LİK GERİLEME

2024 yerleştirme döneminde vakıf üniversitelerinin genel doluluk oranı yüzde 91,14’tü. Bu yıl aynı oran yüzde 75,8’e gerileyerek yaklaşık 15 puanlık düşüş yaşandı. Bazı vakıf üniversitelerindeki başarı sırası barajı olan programlarda doluluk oranı yüzde 72’ye kadar indi.

ÜCRETLER 1,5 MİLYONU AŞTI

Tercih döneminden önce özel üniversitelerin açıkladığı yeni ücretler dikkat çekmişti. Koç ve Sabancı gibi üniversitelerde 2025-2026 akademik yılı için yeni girişli öğrencilerden alınacak lisans programı ücretleri 1,5 milyon lirayı geçti. Diğer vakıf üniversitelerindeki lisans bölümlerinde ise yıllık ücretler ortalama 1 milyon lira civarında bulunuyor.