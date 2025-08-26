Tunceli'de bir cemevinde görevli dede Ali Ekber Yurt, Kur’an-ı Kerim okudu. O anlar kaydedilerek sosyal medya platformu X üzerinden paylaşıldı.

“YORUMSUZ” PAYLAŞIMIN ALTINA HAKARET YAĞDI

Söz konusu görüntüler, bir X kullanıcısı tarafından “Sözde dede Ali Ekber Yurt’un başında olduğu, Tunceli Cemevi… Yorumsuz.” ifadeleriyle paylaşıldı. Paylaşımın altına yapılan yorumlarda, dede ve cemevinde bulunanlar hedef alınarak ağır hakaretler yöneltildi.

CEMEVİNİ VE DEDEYİ HEDEF ALDILAR

Bazı kullanıcılar, Aleviliğin Kur’an-ı Kerim ile ilişkisi olmadığını iddia ederek Ali Ekber Yurt hakkında linç kampanyası başlattı. Yorumlarda, cemevinin isminin değiştirilmesini ve yapılan uygulamaların yanlış olduğunu savunan ifadeler yer aldı.

“YAZIKLAR OLSUN” TEPKİSİ

Kullanıcılardan biri “Cemevi adını silip imamevi yapsınlar.” şeklinde paylaşım yaparken, bir diğeri “Yazıklar olsun, buna izin vermemeleri lazım.” yorumunda bulundu.

“KİMSENİN ANLAMADIĞI DİLDE NE ANLATIYOR?”

Bir başka kullanıcı ise “Bu ne rezillik, ne anlatıyor kimsenin anlamadığı bir dilde?” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.