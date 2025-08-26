Kartal Belediyesi temizlik işçileri, maaşlarının yarısının ve geriye dönük mesai ücretlerinin yatırılmadığını belirterek iş yavaşlatma kararı aldı. Ayrıca ikramiyelerin de hesaplarına geçmediğini ifade eden işçiler, tepki olarak bazı bölgelerdeki çöp toplama işlemini gerçekleştirmedi.

ÇÖPLER KONTEYNERLERDEN TAŞTI

İş yavaşlatma eylemi sonucunda Kartal’ın bazı sokak ve caddelerinde çöplerin biriktiği görüldü. Çöp konteynerlerinin dolması nedeniyle, atıkların yola taştığı yerler oldu.

BELEDİYEDEN KISMİ ÖDEME

Kartal Belediyesi, yaşanan sorun üzerine işçilerin hesaplarına maaşların bir kısmını ve ikramiyeleri yatırdı. Belediye kaynaklarından alınan bilgiye göre, kalan ödemelerin ise perşembe günü yapılması planlanıyor.