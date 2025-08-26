6,5 milyon kamu görevlisi ve emeklisini ilgilendiren 2026–2027 toplu sözleşme süreci kapsamında, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. Sayıştay’da yapılan toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Kurul, dördüncü toplantısını bugün saat 14.00’te yapacak. Yasal sürece göre kararın en geç 31 Ağustos günü açıklanması gerekiyor.
11 HİZMET KOLUNDA UZLAŞI SAĞLANDI
Toplu sözleşme görüşmelerinde 11 hizmet kolunda uzlaşma sağlandı. Ancak kamu görevlilerinin geneline ilişkin zam oranı, Hakem Kurulu’nun vereceği kararla belirlenecek.
KAMU İŞVERENİNDEN ÜÇ TEKLİF GELDİ
Kamu İşveren Heyeti, bugüne kadar üç farklı teklif sundu:
-
İlk teklif: 2026’da ilk altı ay için yüzde 10, ikinci altı ay için yüzde 6; 2027’nin her iki yarısı için yüzde 4 zam.
-
İkinci teklif: 2026’ya ek olarak taban aylığa 1000 TL artış.
-
Üçüncü teklif: 2026 ilk altı ay için yüzde 11, ikinci altı ay için yüzde 7; 2027 yılı için yüzde 4 + yüzde 4 ve taban aylığa 1000 TL artış.
BAĞLAYICI VE NİHAİ KARAR
11 üyeden oluşan kurulda kamu temsilcileri, akademisyenler ve sendika temsilcileri yer alıyor. Kurulun alacağı karar, Resmî Gazete’de yayımlandıktan sonra bağlayıcı ve nihai olacak.