4 Ağustos saat 15.10’da Yalova’dan Bozcaada'ya gitmek üzere Graywolf isimli teknesiyle yola çıkan iş insanı Halit Yukay’dan bir daha haber alınamadı. 5 Ağustos saat 14.30’da Balıkesir Erdek Turanköy açıklarında seyreden ticari bir gemiden yapılan ihbarda, deniz yüzeyinde parçalanmış ve yarı batık bir tekne görüldüğü bildirildi.

TEKNE PARÇALANMIŞ HALDE BULUNDU

Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, 1 helikopter, 1 dalış timi ve 7 yüzer unsurla arama başlattı. Dalgıçlar tarafından yapılan incelemede, parçalanmış teknenin motor seri numarasının Yukay’a ait Graywolf ile eşleştiği tespit edildi. Teknenin su altı görüntülerinde büyük hasar olduğu belirlendi.

19 GÜN SONRA CENAZESİNE ULAŞILDI

Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve çeşitli illerden gelen deniz polisi ekiplerinin yürüttüğü aramalar 19 gün sürdü. Kaza bölgesinin 7 mil açığında, denizin 68 metre derinliğinde YTS cihazı ile tespit edilen cenaze, ROV ile görüntülendi. Cenazenin çevresinde tekneye ait motor plakasının ve bot parçalarının da yer aldığı açıklandı.

HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE ÇIKARILAMADI

Halit Yukay’ın cenazesinin deniz dibinden çıkarılması için yapılan planlama, bölgede etkili olan rüzgar ve dalga nedeniyle ertelendi. Ekipler, hava şartlarının düzelmesini bekliyor. Operasyonun, cenazenin bütünlüğünü bozmadan çıkarılabilmesi için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı koordinasyonunda yürütülmesi planlanıyor. İlk aşamada ROV ile işlem yapılacak, sonuç alınamazsa uzman dalgıçlar devreye girecek.

KAPTAN TUTUKLANDI

Yukay’ın teknesine çarptığı öne sürülen Arel 7 isimli kuru yük gemisinin kaptanı C.T. (61), önce adli kontrolle serbest bırakıldı. Ancak Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı sonrası İstanbul’da yeniden gözaltına alınıp tutuklandı.

SÜRTME İZLERİ VE BOYA KALINTILARI EŞLEŞTİ

Kazadan bir gün önce çekilen gemi fotoğrafında herhangi bir iz görülmezken, 5 Ağustos’ta İzmit’te çekilen görüntüde Arel 7’nin ön kısmında dikkat çekici darbe ve sürtme izleri belirlendi. Gemi ile teknenin temas noktalarından alınan boya örnekleri, Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı tarafından incelendi ve kalıntıların eşleştiği açıklandı.

KIVANÇ TATLITUĞ TANIK OLARAK İFADE VERDİ

Halit Yukay’ın oyuncu arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ, soruşturma kapsamında tanık olarak ifade verdi. Tatlıtuğ’un, kazadan önce Yukay ile telefonla konuştuğu, görüşme sırasında hattın kesildiğini ve daha sonra kendisine ulaşamadığını söylediği öğrenildi.

SORUŞTURMA DEVREDİLDİ

Kazaya ilişkin soruşturma dosyası, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın aldığı ‘yetkisizlik’ kararıyla Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı’na devredildi. Bilirkişi heyeti, vinçle karaya çıkarılan parçalanmış tekne üzerinde incelemelerini sürdürüyor.