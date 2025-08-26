Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile oynanacak rövanş karşılaşması öncesi dikkat çeken bir karar aldı. Koç, Fenerbahçe’nin 16 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretine son verilmesi halinde takıma toplam 3 milyon euro prim verileceğini açıkladı.

PRİM KULÜP KASASINDAN ÇIKMAYACAK

Açıklanan primin kulüp bütçesinden değil, yöneticilerin kendi imkanlarıyla karşılanacağı bildirildi. Sponsorlar ve Fenerbahçeli iş insanlarının da katkı sunması durumunda, bu miktarın artabileceği ifade edildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NİN EKONOMİK DEĞERİ

Fenerbahçe, Benfica’yı geçerek Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kalması halinde, 24.8 milyon euro ayak bastı parası alacak. Buna ek olarak, play-off aşamasındaki gelirle birlikte toplam kazanç yaklaşık 29 milyon euroya ulaşacak.

MOURINHO: “HIZ VE DİNAMİZM KATMAMIZ LAZIMDI”

Fenerbahçe Teknik Direktörü José Mourinho, Benfica ile oynanan ilk maçın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İki taraf içinde zorlu bir maç oldu. Bir takım beraberliği istedi ve istediğini aldı. Daha fazlasını isteyen taraf ise istediğini alamadı. İzleme açısından güzel bir maç olmasa da üst seviye bir maç oldu."

"Kırmızı karttan sonra, oyunun son bölümlerinde hız ve dinamizm katmamız lazımdı. Ama bunu yapamadık. Hiçbir fikrim yok rövanş maçı için çünkü şu andan itibaren Kocaliespor maçını düşünmeye başlayacağım. Benfica maçı ondan sonra."