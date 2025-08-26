Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde meydana gelen silahlı çatışmada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Olay, Feritköşk Mahallesi Fiskaya Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup karşı karşıya geldi.

OTOMOBİLLERDEN İNİP ATEŞ AÇTILAR

Gruptakiler, araçlarından inerek birbirlerine tabancalarla ateş etmeye başladı. Silah sesleri çevrede korkuya yol açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

7 KİŞİ YARALANDI, 2’Sİ HAYATINI KAYBETTİ

Silahlı çatışmada 7 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan Şeyhmus Uğurkan ve Mustafa Akşit, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

POLİS ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN BULDU

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çok sayıda boş kovan buldu. Çatışmaya karışan gruplara ait iki otomobilin de kurşunların hedefi olduğu görüldü. Olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.