Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve bakanlarla birlikte Ahlat'a gitti.

Erdoğan, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantı, 1 saat 45 dakika sürdü.

"TÜRK LİRASINA GÜVEN HIZLA YÜKSELİYOR"

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, ekonomiye ilişkin mesajlar verdi.

176,5 milyar dolarlık rezerv ile Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldığını belirten Erdoğan, "İstihdam verilerinde sorun görünmüyor, işsizlik oranı 26 aydır tek hanede. Borsamızdaki toparlanma son haftalarda hız kazandı, Türk lirasına olan güven hızla yükseliyor" dedi.

"Enflasyon beklentileri iyileşiyor" diyen Erdoğan, "Ekonomi programımızın meyvelerine birçok alanda topluyoruz, Türkiye ekonomisi yapısal dönüşümünü tamamlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Gözü dönmüş Netanyahu hükümeti insanlık adına ne varsa yok etmek için cani saldırılarına aralıksız devam ediyor. İsrail, Gazze'de hastane vurdu. 5'i gazeteci en az 20 Filistinli hayatını kaybetti. Önümüzdeki dönemde ülkemizin Gazze'deki katliamı durdurmak için atacağımız ilave adımları değerlendirdik.

"MUHTERİSLER İÇİN DENİZ BİTTİ"

Siyasi fırsatçılara pabuç bırakmadık. Vatandaş hizmet beklerken halkın kaynaklarını sömürerek semirenler ve belediyeleri aile çiftliğine çeviren muhterisler için artık deniz bitmiştir.

Zengezur Koridoru için tarihi adım atıldı. Zengezur geçişi bölgemiz için bir barış projesidir. Projenin tüm unsurlarıyla hayata geçmesiyle Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan arasında ekonomik işbirliği yeni bir boyut kazanacaktır.

Demiryolu ağımızı geliştireceğiz. Hedefimiz, demir yolu ağımızı 2028'de 17 bin 500 kilometreye, 2053'te ise 28 bin 600 kilometreye çıkarmaktır.

320 hin üreticimize 23,5 milyar TL destek ödemesi yapacağız. Çiftçilerimiz tarsim sigortası yaptırmalı.

ORMAN YANGINLARI

5 bin 473 yangının 4 bin 195'i 1 Haziran'dan sonra oldu. Yangın ile mücadelede filomuz güçlü. Orman yangınlarıyla mücadelede parmakla gösterilecek noktadayız.

Yanan alanların toplam orman varlığı oranına baktığımızda, aynı iklim kuşağında olduğumuz ülkelerin neredeyse tamamından daha iyi bir yerdeyiz. Yangın sonrası ağaçlandırmada da son derece başarılıyız. En çok ağaçlandırma yapan ülkeler arasında Avrupa'da 1'inci, dünyada ise 4'üncüyüz.

"YURT DIŞINDA YAŞAYAN KARDEŞLERİMİZ BİR KUM TORBASI DEĞİLDİR"

Yurt dışında yaşayan kardeşlerimiz, kimsenin, ana muhalefetin şuursuz aktörlerinin, üzerlerinde keyiflerince siyaset yapacakları bir kum torbası değildir. Emekleriyle, mücadeleleriyle, sayısız başarılarıyla gurbeti sılaya dönüştüren bu kardeşlerimizin ötekileştirilmesine asla müsaade etmeyiz."