Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 105,47 puan yükseldi. Toplam işlem hacmi 142,9 milyar lira seviyesine çıktı. Gün boyunca genele yayılan alımlar, endeksin 11.519,64 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesine yol açtı. Endeks günü de bu rekor seviyeden kapattı.

BANKACILIK GERİLEDİ, HOLDİNG YÜKSELDİ

Sektör endeksleri arasında farklı yönlü hareketler dikkat çekti. Bankacılık endeksi yüzde 0,74 oranında düşüş kaydederken, holding endeksi yüzde 1,36 oranında değer kazandı.

En çok artış gösteren sektör, yüzde 4,07 ile finansal kiralama faktoring oldu. En fazla düşüş ise yüzde 1,21 ile turizm sektöründe yaşandı.

MERKEZ BANKASI VERİSİ: REEL KESİM GÜVENİ YÜKSELDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ağustos ayı verilerine göre, Reel Kesim Güven Endeksi bir önceki aya kıyasla 0,4 puan artarak 100,6 seviyesine çıktı.

DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Teknik görünümde BIST 100 endeksinin 11.550 ve 11.650 seviyeleri direnç, 11.300 ve 11.200 puan seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor.