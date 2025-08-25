Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Güngören’de “Yarısı Bizden” kampanyasından faydalanarak evlerini yenileyen Serçe ailesinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum, paylaşımında şu ifadeyi kullandı:

“Yavrularımızı güvenli, konforlu, sağlam yuvalara kavuşturmak için ilk adım sizden, Yarısı Bizden.”

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yürütülen kampanya kapsamında, İstanbul’daki 600 bin riskli konut ve iş yerinin dönüşümü hedefleniyor. Program dahilinde her bir konut için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği sağlanıyor.

“GECE RAHAT UYUMAK İÇİN DÖNÜŞÜM ŞART”

Görüntülerde yer alan Erdal Serçe, binalarının güvenli olmadığını ifade etti. Kat malikleri olarak müteahhitle anlaştıklarını belirten Serçe, şu çağrıda bulundu:

“İnsanlara önerim, binalarını yenilemeleri, gece rahat ve güvenilir bir şekilde uyumaları. Buraları bir şekilde hızlandırmaları gerekiyor. Geleceğimiz çocukların güvenli şekilde kalması için kentsel dönüşümü tüm Türkiye'nin yapması gerekiyor. Çocuklarımızın geleceği için daha sağlam bina, daha sağlam bir ev, daha huzurlu bir ev olur inşallah.”

KAMPANYA TASFİYE EDİLEBİLİR Mİ?

Öte yandan, "Yarısı Bizden" kampanyasının yakın gelecekte sona erebileceği öne sürülüyor. İddialara göre, devletin çeşitli alanlarda başlattığı “tasarruf tedbirleri” doğrultusunda kamu harcamalarının daraltılması planlanıyor. Bu kapsamda, kampanyanın da durdurulabileceği belirtiliyor.

UYGULAMA KALKABİLİR

Resmî açıklama bulunmamakla birlikte, kampanya hâlen aktif durumda. Ancak kamu maliyesindeki sıkılaşmanın sürdüğü ortamda, vatandaşların başvurularını geciktirmemesi gerektiği vurgulanıyor. İddiaya göre önümüzdeki yılın bütçesinde "yarısı bizden" desteğinin eklenmeyecek. Bu nedenle kentsel dönüşümden faydalanmak isteyenlerin hızlı davranması gerektiği belirtiliyor.

KAMPANYA DETAYLARI