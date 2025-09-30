Cumhuriyet tarihinin en geniş kapsamlı sosyal konut kampanyası için düğmeye basıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Eylül tarihli Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, sosyal konut projesinin hayata geçirileceğini bildirdi.

Erdoğan, "Gençlerimize, şehit ve gazi yakınlarına, üç çocuklu ailelere öncelik verilecek." dedi. Proje kapsamında ilk kez kiralık sosyal konut uygulamasına da geçileceği duyuruldu.

KİRALIK KONUT UYGULAMASI DEVREDE

Kiralık sosyal konut uygulaması, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ilk kez hayata geçirilecek. Dar gelirli ailelerin barınma ihtiyacını karşılamayı hedefleyen sistemle, sosyal konutların bir bölümü uygun şartlarla kiralanabilecek.

KİMLER ÖNCELİKLİ?

Projede şu gruplara öncelik verilecek:

Evi olmayan dar gelirli vatandaşlar

Emekliler

Gençler

Şehit ve gazi yakınları

En az 3 çocuklu aileler

Deprem bölgesinde hak sahibi olmayan vatandaşlar

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN

Sosyal konut projesine başvurular, e-Devlet sistemi üzerinden yapılacak. Başvuru sırasında sembolik bir ücret ödenerek kura sistemine dahil olunacak. Detaylı başvuru şartları ve ödemelerin yatırılacağı bankalar, proje bazında ayrıca ilan edilecek.

2+1 VE 3+1 KONUTLAR, 240 AYA KADAR VADE

Konutların çoğunluğu 2+1, bir bölümü ise 3+1 olarak inşa edilecek. Satışlarda:

%10 peşinat

240 aya kadar vade

imkânı sunulacak.

Ödeme planları ve metrekare fiyatları, maliyet artışlarına göre güncellenecek.

81 İLDE EŞ ZAMANLI BAŞLAYACAK

Proje, tüm illerde aynı anda uygulanacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, valiliklere resmi yazı göndererek arsa temin çalışmalarını başlattı. Hangi ilde kaç konut yapılacağına dair detaylar, ilerleyen günlerde duyurulacak.

İSTANBUL’A ÖZEL KİRALIK KONUT PROJESİ

Bakan Murat Kurum, İstanbul'da kiralık sosyal konut projesi yürütüleceğini belirtti. Anadolu ve Avrupa yakasında ayrı ayrı uygulanacak sistemin, kentsel dönüşüme destek sağlayacağı ve kira artışlarını dengelemeyi amaçladığı ifade edildi.