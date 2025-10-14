Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Emlak Katılım iş birliğiyle hayata geçirdiği “Yeni Yuvam Modeli” ile tasarruf finansmanında yeni bir dönemin kapılarını araladı. Bu model kapsamında vatandaşlar, teslimat süresini beklemeden, tamamen anapara üzerinden, faizsiz ve ek maliyetsiz ödeme planı ile ev sahibi olabiliyor.

FAİZSİZ, PEŞİNATSIZ, KEFİLSİZ VE ARA ÖDEMESİZ

Sistemde peşinat, ara ödeme ve kefil şartı bulunmuyor. 60 aya kadar vadeli ödeme planı sayesinde dar ve orta gelirli vatandaşlar için konut edinimi kolaylaşıyor. Model, Türkiye’de kamu güvencesiyle ilk kez uygulanan faizsiz tasarruf finansmanı sistemi olma özelliği taşıyor.

23 PROJEDE GEÇERLİ

Model, İstanbul, Antalya, İzmir ve Balıkesir’deki toplam 23 Emlak Konut projesinde geçerli. Bu projelerden bazıları şu şekilde:

Yenişehir Evleri Arnavutköy

Yeni Fikirtepe (hemen teslim)

Komşu Finans Evleri (hemen teslim)

Göktürk Kemer Evleri

Balıkesir Emlak Konutları (hemen teslim)

Evora İzmir, Park Yaşam Antalya, Ataşehir 173, Başakşehir Avrasya, Tual Asya

ÖRNEK ÖDEME PLANI

6 milyon TL değerindeki bir daire için örnek ödeme planı:

İlk 30 ay : Emlak Konut ve Tasarruf Finansmanı Şirketi’ne toplam aylık 150 bin TL

Son 30 ay: Sadece Emlak Konut’a aylık 50 bin TL

Toplam 60 aylık süreçte teslimat beklenmeden, ek maliyet olmadan ev sahibi olunabiliyor.

BAŞVURU VE BİLGİLENDİRME KANALLARI

Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar:

Emlak Konut Genel Merkezi’ne

Projelerin satış ofislerine başvuruda bulunabiliyor.

Ayrıntılı bilgiye www.emlakkonut.com.tr internet sitesinden veya 444 36 55 numaralı çağrı merkezinden ulaşılabiliyor.