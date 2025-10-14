Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, bu sabah gerçekleştirilen 7’nci dalga operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in kuzeni E.B., eski Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı E.T.Ç. ve oğlu S.Ç., belediye özel kalem çalışanı M.K., mimar Ö.Y.K. ve şehir plancısı mali müşavir M.A.C. bulunuyor.

SORUŞTURMADA GERİDE KALANLAR

Soruşturma sürecinde 5 Temmuz’da gözaltına alınan Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Z.K. ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Böcek, bu gelişmenin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.

Böcek’in gelini Zuhal Böcek, 27 Temmuz’da Antalya Havalimanı’nda yakalanarak tutuklanmıştı. Oğlu Mustafa Gökhan Böcek ise 19 Ağustos’ta Viyana’dan döndüğü sırada gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

195 MİLYON LİRALIK RÜŞVET İDDİASI

İddialara göre belediyeden ihale alan A.A., B.Ç., M.Y. ve Y.Y., hak ediş ödemelerini almak için Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek’e toplam 195 milyon lira rüşvet verdi. Bu paraların döviz büroları aracılığıyla altına çevrildiği, 2 kuyumcuya ve bir döviz bürosuna kayyum atandığı belirtildi.

TUTUKLAMA VE GÖZALTI SAYILARI

Soruşturmanın önceki aşamalarında yapılan operasyonlarda 17 kişi gözaltına alınmış, 8’i tutuklanmıştı. Sonrasında da farklı tarihlerde aralarında belediye çalışanları, iş insanları ve medya yöneticilerinin bulunduğu çok sayıda kişi hakkında tutuklama ve adli kontrol kararları verilmişti.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan bazı isimler ise ilerleyen süreçte serbest bırakıldı.