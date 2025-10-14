Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, örgüte üye olma, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama” suçlarıyla ilgili olarak 3 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Soruşturma kapsamında, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)’li eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve eşi Zeynep Terzioğlu Erdem dahil olmak üzere toplam 22 şüpheli gözaltına alındı.

15 KİŞİ TUTUKLANDI

Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Turgay Erdem ile birlikte A.E, S.Ç, M.K, A.A, M.F.Ç, T.İ, M.Y.Ç, B.O, M.Z.A, S.B, N.Z.M, E.P, H.K ve E.Ç hakkında tutuklama kararı verdi. Tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderildi.

7 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Zeynep Terzioğlu Erdem, kayınbiraderi Mümin Terzioğlu ile birlikte S.Ç, M.A, U.T, E.T ve M.K adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU, ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda para, ziynet eşyası, gayrimenkul, araç, banka ve kripto para hesaplarına el konuldu. Ayrıca 1 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) marifetiyle kayyum atandığı bildirildi.

FİRARİ 1 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Soruşturma kapsamında firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.