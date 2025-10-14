Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2008 ve 2011/1 Adli Yargı sınavları ile 2010 KPSS sorularının sınav öncesi FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne mensup kişilerce temin edildiğine ilişkin yürütülen soruşturmalarda yeni bir aşamaya geçti. Soruşturmalar kapsamında Ankara merkezli 7 ilde 13 şüpheli hakkında eş zamanlı gözaltı kararı alındı.

8 KAMU GÖREVLİSİ HAKKINDA BEYANLAR BULUNUYOR

Gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında, haklarında beyan bulunan 8 ihraç kamu görevlisi yer alıyor. Ayrıca KPSS’ye yönelik örgüt tarafından oluşturulan çalışma evlerinde kaldığı belirlenen 1’i aktif kamu çalışanı, 1’i özel sektör çalışanı olmak üzere 2 kişi ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 3 özel sektör çalışanı da listede yer aldı.

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Şüphelilerin yakalanması ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilmesine yönelik işlemler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülüyor. Eş zamanlı operasyonların 14 Ekim itibarıyla başlatıldığı bildirildi.