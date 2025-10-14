Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni düzenleme ile hem çevreye duyarlı ulaşım hedefleniyor hem de vatandaşlara ekonomik destek sağlanması amaçlanıyor. 25 yaşını geçmiş araçların hurdaya ayrılması durumunda, yerli üretim otomobil alımlarında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti uygulanacak.

AİLELERE ÖZEL FİNANSMAN DESTEKLERİ

“İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı” kapsamında, üç ve üzeri çocuğa sahip ailelere özel finansman olanakları sağlanacak. Uzun vadeli ödeme seçenekleri, düşük taksit planları ve esnek finansman modelleriyle dar gelirli ailelerin sıfır kilometre otomobil sahibi olması hedefleniyor.

YERLİLİK ORANI EN AZ YÜZDE 40

Teşvik yalnızca Türkiye’de üretilen ve en az %40 yerlilik oranına sahip modelleri kapsayacak. Böylece hem yurt içi otomotiv sanayii desteklenecek hem de ithalata bağımlılık azaltılacak.

ÖTV MUAFİYETİNDEN YARARLANABİLECEK MODELLER

Program kapsamında ÖTV muafiyeti sağlanacak yerli otomobil modelleri şöyle:

Togg T10X

Toyota CH-R

Hyundai Bayon

Hyundai i10

Ford Tourneo Custom

Ford E-Transit

Fiat Fiorino

Fiat Egea Cross

Fiat Egea Sedan

Volkswagen Transporter

YASAL DÜZENLEME MECLİS GÜNDEMİNE GELİYOR

Hazırlanan düzenleme teklifinin kısa süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulması bekleniyor. Meclis onayı sonrası Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi planlanan program, 2025 yılı bitmeden hayata geçirilecek.

Yeni sistemle yüksek emisyon salımı yapan ve güvenlik standartlarını karşılamayan eski araçların trafikten çekilmesi hedefleniyor. Böylece hem çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlanacak hem de vatandaşlar ekonomik açıdan rahatlatılacak.