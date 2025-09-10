Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ve CEO Gürcan Karakaş, Münih’te düzenlenen IAA Mobility 2025 fuarında gazetecilerle bir araya geldi. Togg’un elektrikli modelleri T10F ve T10X’in Euro NCAP testlerinden 5 yıldız aldığı açıklandı.

TOGG’UN YENİ HEDEF PAZARLARI: FRANSA VE İTALYA

CEO Gürcan Karakaş, Almanya'dan sonra Togg’un Avrupa’da satışa sunulacağı ülkelerin Fransa ve İtalya olacağını söyledi. “Almanya’daki öğrendiklerimizi Fransa ve İtalya’da devam ederek ilerlemek istiyoruz.” ifadesini kullanan Karakaş, Almanya’nın zorlu pazar şartlarının markanın rekabet gücünü test etmek için doğru bir tercih olduğunu belirtti.

T8X MODELİ İÇİN HAZIRLIK BAŞLADI

Togg’un ürün gamına eklenecek yeni model T8X için çalışmaların başlatıldığı açıklandı. Karakaş, “T10X’in bir küçüğü olacak T8X üzerine şimdiden çalışıyoruz. Normalde bu tür bir ürün 2,5 yılda piyasaya çıkar, biz bunu daha kısa sürede üretmeyi hedefliyoruz.” dedi.

TOGG BAYİLİK MODELİNE GEÇİYOR

Karakaş, 3-5 ay içinde 5-6 noktada acente bayiliği sistemi başlatacaklarını, bu sistemden elde edilecek deneyimle Türkiye genelinde yaygınlaştırılacağını açıkladı. Avrupa’da da benzer bir hibrit modelle hareket edeceklerini belirtti.

“ORTAKLIK DÜŞÜNMÜYORUZ”

Yatırım ve ortaklık iddialarına değinen Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “Yerli veya yabancı herhangi bir ortaklık görüşmemiz olmadı. Beş ortakla yola çıktık, yeni bir hissedar almayı düşünmüyoruz.” dedi.

Tosyalı ayrıca, Çinli üreticilerle ortaklık iddialarını reddederek, teknoloji alanında farklı ülkelerden şirketlerle işbirliği yapılabileceğini söyledi.

HALKA ARZ GÜNDEMDE

Fuat Tosyalı, Togg’un ileride halka arz edilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Bugün değil ama mutlaka halka arz olmalı. Türkiye’den yatırımcılar Togg’a ortak olmalı.” ifadelerini kullandı.

LFP BATARYA İÇİN HAZIRLIK YAPILIYOR

CEO Gürcan Karakaş, batarya teknolojileriyle ilgili olarak “LFP batarya için hazırlık yapıyoruz” dedi. Togg’un batarya üretiminde dünyanın önde gelen firmalarıyla çalıştığını ve yeni kimyasal çözümler için altyapı geliştirdiklerini ifade etti.