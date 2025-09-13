TOGG T10F, resmi satışa çıkmadan önce ilk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teslim edildi. TOGG Yönetim Kurulu üyeleri, aracı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde Erdoğan’a sundu. Plakasında Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan mavi renkli araçla Erdoğan test sürüşü yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da teslim töreninde hazır bulundu.

15 EYLÜL’DE TÜRKİYE’DE SATIŞTA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yeni modelin 15 Eylül itibarıyla Türkiye’de satışa sunulacağını açıkladı. TSE tarafından düzenlenen tip onay belgesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından TOGG yetkililerine teslim edildiğini belirten Kacır, şu ifadeleri kullandı:

“Şimdi yeni bir sayfa açıyoruz. Milli gururumuz Avrupa yollarına çıkıyor. Togg T10F ve T10X, 29 Eylül’de Almanya’da satışa çıkacak.”

T10F, FASTBACK SEGMENTİNDE SAHNEDE

T10F, TOGG’un T10X SUV modelinden sonra geliştirilen ikinci modeli olarak öne çıkıyor. Fastback gövde yapısına sahip araç, tamamen Türk mühendisliğiyle geliştirildi.

Model, iki farklı batarya seçeneğiyle 600 kilometreye kadar menzil sunabiliyor. Hızlı şarj teknolojisiyle, 30 dakikadan kısa sürede batarya doluluğu yüzde 20’den yüzde 80’e çıkabiliyor.

GÜVENLİKTE AVRUPA STANDARTLARINI AŞTI

Belçika merkezli Euro NCAP’in yayımladığı güvenlik test sonuçlarında, hem T10F hem de T10X modelleri 5 yıldız aldı. TOGG’un bu başarıyı gösteren 16 modelden biri olduğu açıklandı.

Euro NCAP değerlendirmesinde, TOGG’un Avrupa elektrikli araç pazarına yüksek güvenlik standartları getirdiği belirtildi.

AKILLI CİHAZ OLARAK ENERJİ KAYNAĞI

TOGG T10F, yalnızca bir otomobil değil; aynı zamanda harici güç kaynağı olarak da kullanılabiliyor. “Cihazdan cihaza şarj” özelliğiyle, başka cihazlara enerji aktarımı yapılabiliyor.

Kullanıcılar, TOGG’un Trumore uygulaması ya da anahtar kart ile aracı kontrol edebiliyor.