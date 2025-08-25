Tofaş tarafından 1990’lı yıllarda üretilen ve uzun yıllar Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobilleri arasında yer alan Şahin ve Doğan, yeniden üretim kararıyla gündemde. Koç Holding’in girişimiyle iki model, 2026 yılı itibarıyla tekrar piyasaya sunulacak.

TEKNOLOJİK ALTYAPI GÜNÜMÜZE UYARLANACAK

Yeniden üretilecek araçların iç donanım ve teknolojik özelliklerinin günümüz standartlarını karşılayacağı belirtildi. Araçların tasarımında ise, geçmişteki modellerden esinlenilerek nostaljik çizgilerin korunacağı vurgulandı.

TASARIMDA NOSTALJİ VE MODERNİTE BİR ARADA

Yeni versiyonların üretim sürecinin 2025 yılında başlaması bekleniyor. İkonik tasarım çizgilerinin korunacağı, ancak araçların modern donanım ve güvenlik sistemleriyle güçlendirileceği ifade edildi. Bu sayede hem nostaljik bağ kurmak isteyen kullanıcıların hem de güncel beklentilere sahip sürücülerin taleplerine yanıt verilecek.