Türkiye’nin doğuştan elektrikli otomobili Togg, SUV modelinin ardından sedan modeli T10F’i satışa sunmaya hazırlanıyor. Test sürüşleri tamamlanan ve reklam çekimleri yapılan T10F’in eylül ayında pazara çıkacağı duyuruldu.

Sedan modelle birlikte Togg’un renk kartelasına da iki yeni seçenek eklendi. “Mardin” ve “Urla” isimli renkler, modelin tanıtım süreciyle birlikte kamuoyuyla paylaşıldı.

623 KİLOMETRE MENZİL

T10F’in menzili de güncellendi. Daha önce yaklaşık 600 kilometre olarak açıklanan menzil, WLTP standartlarına göre 623 kilometre olarak netleşti.

Model, yalnızca 28 dakikada yüzde 20’den yüzde 80’e kadar şarj olabiliyor. 0’dan 100 km/s hıza 7.2 saniyede ulaşan araç, 218 beygir gücünde elektrikli motoru ile performans beklentilerine yanıt veriyor.

TAM DONANIMLI DİJİTAL KOKPİT

T10F’in iç tasarımında dijitalleşme ön planda tutuldu. Araçta 12,3 inçlik gösterge ekranı, 29 inçlik bilgi-eğlence ekranı ve 8 inçlik dokunmatik kontrol ekranı yer alıyor. Toplamda 41,3 inçlik dijital ekran alanı sürücülere sunuluyor.

Araç ayrıca hızlı mobil internet bağlantısı ve Wi-Fi erişim noktası gibi teknolojilerle donatılarak sürüş konforunu artırıyor.