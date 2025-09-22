Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektörünün stratejik önemi ve artan ithalat baskısı gerekçesiyle, binek otomobil ithalatına yönelik yeni düzenlemelerin Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Açıklamada, yeni düzenlemenin yerli üretimin pazardaki payını korumak, haksız rekabeti önlemek ve nitelikli istihdamı sürdürmek amacı taşıdığı ifade edildi.

“Ülkemizde üretim yapan yerli ve milli üretimin yoğun ithalat baskısına ve haksız rekabete karşı savunulması için çalışmalar aralıksız sürdürülmektedir” denildi.

EK VERGİLERİN DETAYLARI

Yeni düzenlemeye göre, Avrupa Birliği ülkeleri ve Serbest Ticaret Anlaşması bulunan ülkeler dışındaki ülkelerden yapılacak binek otomobil ithalatında aşağıdaki oranlarda ek mali yükümlülük uygulanacak:

Konvansiyonel ve hibrit (plug-in hariç) otomobiller için:

%25 veya minimum 6.000 ABD Doları/adet (hangisi yüksekse)

Plug-in hibrit (haricen şarj edilebilir) otomobiller için:

%30 veya minimum 7.000 ABD Doları/adet

Tam elektrikli otomobiller için:

%30 veya minimum 8.500 ABD Doları/adet

DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ KURALLARINA UYGUN

Düzenlemenin Dünya Ticaret Örgütü kuralları ve uluslararası yükümlülüklere uygun şekilde hazırlandığı belirtildi. Ticaret Bakanlığı, tüm kurumlarla yapılan istişare ve koordinasyon sonucu bu kararın alındığını vurguladı.