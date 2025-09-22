Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ensonhaber canlı yayınına katılarak Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin mali etkileri hakkında açıklamalarda bulundu. Işıkhan, 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 2,5 milyon kişinin EYT’den faydalandığını belirtti.

Emekliliği hak etmesine rağmen henüz başvuru yapmamış yaklaşık 2-2,5 milyon kişinin daha bulunduğunu söyleyen Işıkhan, toplamda 5 milyona yakın kişinin EYT kapsamında olduğunu ifade etti.

“SGK BÜTÇESİNİN YÜZDE 67’Sİ EMEKLİLERE GİDİYOR”

EYT düzenlemesinin sosyal güvenlik sistemine ciddi bir mali yük getirdiğini belirten Bakan Işıkhan, 2023-2024 yılları arasında EYT’nin maliyetinin 844 milyar TL olduğunu, bu rakamın 2025’te 1,2 trilyon TL’ye çıktığını açıkladı.

“SGK bütçemizin yüzde 67’sini emekli aylığı ödemelerine harcıyoruz. Bu rakam her yıl katlanarak artacak. Her yıl bu yükü bütçeye koymak zorundayız” diyen Işıkhan, sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için planlamanın önemine dikkat çekti.

“EMEKLİ OLUP ÇALIŞMAYA DEVAM EDENLERDEN PRİM GELİRİ SAĞLANIYOR”

Işıkhan, EYT’li vatandaşların büyük bölümünün emeklilik maaşını alırken çalışmaya devam ettiğini, bu durumun sisteme prim geliri sağladığını ifade etti. “Bu bir döngü oluşturuyor” diyen Işıkhan, vatandaşların üretim içinde kalmasının önemine değindi.

“EYT OLMASAYDI MAAŞLAR DAHA YÜKSEK OLUR MUYDU?” SORUSUNA YANIT

Programda, EYT maliyeti olmasaydı emekli maaşlarının daha yüksek olup olmayacağı sorusuna da yanıt veren Işıkhan, “Bu bir varsayım. EYT zaten gerçekleşmiş bir durum. Hak edilmiş bir düzenleme. Ancak bu mali yükle başa çıkmanın tek yolu istihdam” dedi.

