Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), taksit ödemeleri devam eden konut ve işyeri alıcılarına yönelik yeni bir indirim kampanyasını hayata geçirdi. Kampanyaya katılmak isteyenler, 22 Eylül – 17 Ekim 2025 tarihleri arasında başvuru yapabilecek.

TÜM BORCU KAPATANA YÜZDE 25 İNDİRİM

Kampanya kapsamında borcunun tamamını kapatanlar, toplam borç üzerinden yüzde 25 indirim hakkı kazanacak. Kampanyadan hem konut hem de işyeri alıcıları faydalanabilecek. Ancak indirimden yararlanmak için, geçmişe dönük taksit ve emlak vergisi borcunun bulunmaması gerekiyor. Ayrıca, başvuru yapılan aya ait güncel taksit ödemesinin de yapılmış olması şart.

KISMİ ÖDEMEYLE DE İNDİRİM MÜMKÜN

Borç bakiyesinin tamamını kapatamayacak olan hak sahipleri de kampanyadan kısmi olarak faydalanabilecek. Bunun için, toplam borcun en az yüzde 25’inin peşin ödenmesi gerekiyor. Bu şartı sağlayanlara, ödedikleri tutar üzerinden yine yüzde 25 oranında indirim uygulanacak.

HERKES KATILAMAYACAK

İndirim kampanyasından yararlanabilmek için konut veya işyeri satış sözleşmesinin 30 Haziran 2024 tarihine kadar imzalanmış olması gerekiyor. Ayrıca geri ödeme taksitlerinin de en geç bu tarihe kadar başlamış olması şart. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan alıcılar ise kampanyaya dahil edilmeyecek.

KREDİ İMKANI VE FAİZ ORANLARI

İndirimden faydalanmak isteyen vatandaşlar, sözleşme imzaladıkları aracı bankalar aracılığıyla konut kredisi kullanabilecek. Resmi açıklamalara göre: