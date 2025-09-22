Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu’na katılmak üzere New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Gazetecilerden biri, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gündeme taşıdığı Türkiye-Rusya-Çin ittifakı (TRÇ) önerisini sordu.

“DOĞRUSU BEN ONU TAM TAKİP EDEMEDİM, HAYIRLISI OLSUN”

Gazetecinin TRÇ ittifakıyla ilgili sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Doğrusu ben onu tam takip edemedim, hayırlısı olsun” dedi.

BAHÇELİ’DEN NATO’YA ALTERNATİF TEKLİF

Devlet Bahçeli, 18 Eylül’de yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’nin NATO merkezli dış politikasına alternatif olarak yeni bir stratejik ittifak önerdi. Bahçeli açıklamasında, “Dünyaya meydan okuyan ABD-İsrail şer koalisyonuna karşı akla, diplomasiye, siyasetin ruhuna, coğrafi şartlara ve yeni yüzyılın stratejik ortamına en uygun seçenek 'TRÇ' ittifakının inşa ve ihya edilmesidir” ifadelerini kullandı.

Bahçeli, “TRÇ ittifakının da Türkiye, Rusya ve Çin'den müteşekkil olması arzu ve önerimizdir” diyerek ittifakta yer almasını istediği ülkeleri açıkça belirtti.