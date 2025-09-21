Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu’na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD’nin New York şehrine geldi. John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, eşi Emine Erdoğan’ın yanı sıra; Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım eşlik etti.

TÜRKEVİ’NDE SEVGİ GÖSTERİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra New York’ta kalacağı ve ikili temaslarını yürüteceği Türkevi binasına geçti. Burada Türk vatandaşları tarafından sevgi gösterileriyle karşılanan Erdoğan, kalabalıkla sohbet etti ve "Mahir" isimli bir bebeği sevdi.

"TRUMP İLE GÖRÜŞMEMİZ GEREKİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi önünde bir gazetecinin, ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmede başta Suriye olmak üzere bölgesel konuların gündeme gelip gelmeyeceği yönündeki sorusunu yanıtladı. Erdoğan, "Sayın Şara ile ilgili olarak yapacağımız ikili görüşmelerimiz var. Sayın Trump ile bununla ilgili yapacağımız görüşmeler var. Çünkü bölgeyi ilgilendiriyor. Bizim için Orta Doğu'da atılacak her adım hayatidir. Bunları da tabii Sayın Trump ile görüşmemiz gerekiyor, çok çok önemli" ifadelerini kullandı.

TRUMP GÖRÜŞMESİ 25 EYLÜL’DE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salı günü BM Genel Kurulu’na hitap edecek. Ardından 25 Eylül Perşembe günü Washington’a geçerek ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştirecek.