Fenerbahçe Kulübü'nün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirildi. Oy verme işlemi saat 10.00’da başladı ve 17.00’de sona erdi. Seçimde, mevcut başkan Ali Koç ile iş insanı Sadettin Saran başkanlık için yarıştı.

Toplam 49 bin 268 genel kurul üyesinin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimde, 24 bin 732 üye oy kullandı. Kullanılan oyların 24 bin 393’ü geçerli sayıldı.

SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI

Oy verme işleminin ardından seçim sonuçları, Chobani Stadı’nda açıklandı. Genel Kurul Divan Başkanı Şekip Mosturoğlu, sayım işlemini yönetti. Sadettin Saran, 12 bin 325 oy alarak başkan seçildi. 7 yıldır görevde olan Ali Koç ise 12 bin 68 oy aldı.

İKİ ADAY BİRLİKTE KÜRSÜYE YÜRÜDÜ

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Sadettin Saran ve Ali Koç, kürsüye birlikte yürüyerek üyeleri selamladı. Bu görüntü, genel kurul üyeleri tarafından alkışlarla karşılandı.