Cumhuriyet Halk Partisi'nin 22. Olağanüstü Kurultayı, Ankara Yenimahalle'deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kurultayda 917 delege oy kullandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kullanılan 835 geçerli oyun tamamını alarak yeniden genel başkan seçildi.

Kurultay sabah saatlerinde başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultayın yapılacağı salona erken saatlerde geldi. Divan Başkanlığı'na CHP Grup Başkanvekili Murat Emir seçildi. Açılış konuşmasını yapan Özgür Özel, önceki kurultayda seçilen Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinden sadece ikisinin değişeceğini belirterek, blok liste ile seçim yapılacağını açıkladı.

Özel, delegelere seslenerek şu ifadeleri kullandı: "Teknik olarak kumpasları boşa çıkarmaya yönelik bu kurultayımızda istisnai ve bir daha tekrar edilmemek üzere blok liste ile oy kullanmanızı takdirlerinize sunacağız."

"GÜVENSİZLİK OYU" ÇAĞRISI YAPTI

Konuşmasında delegelere "Güvensizlik Oylaması" çağrısı da yapan Özgür Özel, "Buradan güven oyu verdiğiniz takdirde seçim maddesine geçilmeden evlerimize gideceğiz. Bunun için ben, bütün PM üyelerimiz, bütün milletvekillerimiz dahil hepinizden güvensizlik yönünde oy kullanarak seçimin önünü açmanızı talep edeceğim." dedi.

CHP YÖNETİMİ GÜVENOYU ALAMADI

Kurultayda yapılan oylama sonucunda, 60 kişilik Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri, delegeden güvenoyu alamadı. Bu gelişme sonrası mevcut CHP yönetimi düşmüş oldu. Söz konusu yöntemin, şaibenin ortadan kaldırılması amacıyla kurultay taktiği olarak uygulandığı bilgisi paylaşıldı. Delegeler, parti yönetiminin önerdiği şekilde oy kullandı.

GENEL BAŞKANLIK SEÇİMİ TEK ADAYLA GERÇEKLEŞTİ

Genel Başkanlık seçimi 11.55'te başladı, 13.00'te sona erdi. Seçimde tek aday olan Özgür Özel, blok liste yöntemiyle yarıştı. Oylamanın ardından Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimlerine geçildi.

KILIÇDAROĞLU KURULTAYA KATILMADI

Kurultaya, eski genel başkanlardan Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın katıldı. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise salonda yer almadı.