Hollanda hükümetinin Çin merkezli yarı iletken üreticisi Nexperia'ya el koymasının ardından başlayan çip krizi, küresel otomotiv sektörünü sarsıyor. Otomobil üreticileri, tedarik zincirindeki bu kırılma nedeniyle üretim planlarını yeniden gözden geçiriyor.

Honda Motor, çip sıkıntısına karşı Kuzey Amerika’daki bazı üretim tesislerinde üretimi durdurdu. Kanada’da Civic sedan ve CR-V modellerinin üretildiği fabrika, kapasitesini yarıya indirirken, Meksika’daki tesis ise salı günü tamamen kapatıldı.

AMERİKAN DEVLERİNDEN TEPKİ VE ÖNLEM

Ford Motor, Nexperia’ya el koyulmasını "siyasi bir mesele" olarak tanımladı. General Motors, yatırımcılarına yaptığı bilgilendirmede, çip tedarikindeki kısıtlamaların üretimi etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Stellantis ise yaptığı açıklamada, "olası etkileri değerlendirmek ve hafifletmek için Nexperia ve diğer tedarikçilerle iş birliği yaptıklarını" bildirdi.

STOKLAR TÜKENMEK ÜZERE

Nissan Motor, elindeki çip stoklarının kasım ayının ilk haftasına kadar yeteceğini açıkladı. Toyota Motor ise mevcut durumda kesintinin üretim sürecine sınırlı etkisi olduğunu belirtti.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği, Avrupa’daki otomobil üreticilerinin birkaç gün içinde üretimi durdurmak zorunda kalabileceği uyarısında bulundu. Üreticiler, fabrikaları açık tutabilmek için kalan son stoklara güveniyor.

Mercedes-Benz, yaptığı açıklamada şu an için yeterli Nexperia çipine sahip olduklarını bildirdi.

TİCARET GERİLİMİNİN ORTASINDA

Nexperia gerilimi, Çin'in elektrikli araçlar için kritik olan nadir toprak elementlerinin ihracatına yeni kısıtlamalar getirdiği bir dönemde ortaya çıktı. Bu gelişme, küresel çapta ticaret ilişkilerinin gerildiği bir zeminde yaşandı.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve ABD Başkanı Donald Trump, dün gerçekleştirdikleri görüşmede olumlu sinyaller verse de, sektördeki belirsizlik devam ediyor.