Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı ekim ayına ilişkin ekonomik güven endeksini yayımladı. Buna göre, eylül ayında 98,0 olan endeks, ekim ayında yüzde 0,3 artışla 98,2’ye yükseldi. Bu seviye, mart ayındaki 100,8 puanlık değerden bu yana kaydedilen en yüksek değer oldu.

SEKTÖR GÜVEN ENDEKSLERİNDE KARMA GÖRÜNÜM

Ekonomik güven endeksini oluşturan alt endekslerde ise farklı yönlü değişimler yaşandı:

Tüketici güven endeksi , ekim ayında yüzde 0,3 azalarak 83,6’ya düştü. Gebze'deki binadan bir iyi bir kötü haber İçeriği Görüntüle

Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi , yüzde 1,2 artışla 102,0 seviyesine çıktı.

Hizmet sektörü güven endeksi , yüzde 0,3 gerileyerek 110,7 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi , yüzde 3,7 artarak 113,2’ye yükseldi.

İnşaat sektörü güven endeksi, yüzde 5,3 düşüşle 83,7 seviyesine geriledi.

MARTTAN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYE

Yıl boyunca dalgalı seyreden ekonomik güven endeksi, ocakta 99,7, şubatta 99,2, martta 100,8, nisanda 96,6, mayısta 96,65, haziranda 96,71, temmuzda 96,3, ağustosta 97,9 ve eylülde 98,0 olarak ölçülmüştü. Ekim ayındaki 98,2 puanlık seviye, son yedi ayın en yüksek değeri oldu.