Tepebaşı Belediyesi tarafından hayata geçirilen Türkiye’nin ilk “Kent Berberi”, Fevzi Çakmak Mahallesinde düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP İl Başkanı Talat Yalaz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"İNSANI MERKEZE ALAN PROJELERDE ÖNCÜYÜZ"

Açılışta konuşan Ahmet Ataç, projenin sosyal belediyecilik anlayışının bir ürünü olduğunu belirtti. "Her zaman insanı merkeze alan projelerde öncü olduk. Yaklaşık on yıl önce köylerden başlayarak binlerce yaşlı ve engelli vatandaşımıza ücretsiz saç kesim hizmeti ulaştırdık. Şimdi bu hizmeti daha kapsamlı hale getirip kalıcı bir merkez oluşturduk" dedi.

Ataç, Kent Berberi’nde şehit aileleri, emekliler ve engelli vatandaşlara hizmetin tamamen ücretsiz sunulacağını; yılbaşına kadar tüm vatandaşların bu hizmetten ücretsiz yararlanabileceğini, ardından sembolik bir ücret olan 100 TL’nin uygulanacağını aktardı. "Bu proje, Cumhuriyetimizin halkçılık ve dayanışma ruhunu yansıtıyor. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda, halk için hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

“BU ÖRNEK PROJELER YAYILACAK”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Kent Berberi projesinin CHP belediyeciliğinin örneklerinden biri olduğunu söyledi. "İlklerin şehri Eskişehir’de, Türkiye’nin ilk Kent Berberi hizmete açılıyor. Bu örnek projeler yayılacak. CHP belediyeciliği varsa en çok kadınlar, gençler, çocuklar ve emekliler içindir. Biz halkın sesini ilk duyan, ilk yetişen olacağız" dedi.

“YOKSULLUK ARTIYOR, BELEDİYELER HALKIN YANINDA”

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, merkezi yönetimin yetersiz kaldığı durumlarda yerel yönetimlerin halkın ihtiyaçlarını karşıladığını belirtti. "Yoksulluk artıyor, vatandaş geçinemiyor. Belediyelerimiz bu süreçte halkın yanında duruyor. Son seçimler, halkın CHP’li belediyelerle yönetilen şehirlerde yaşamak istediğini gösterdi" açıklamasında bulundu.

“SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN YENİ HALKASI”

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Kent Berberi projesini sosyal belediyecilik anlayışının bir devamı olarak değerlendirdi. "Eskişehir 27 yıldır sosyal belediyecilikle yönetiliyor. Halk Ekmek, Halk Süt, Halk Market gibi projeler bunun örnekleri. Tepebaşı Belediyesi’nin açtığı Kent Berberi de bu anlayışın yeni bir halkası. Başkan Ataç ve ekibini tebrik ediyorum" dedi.