Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın toplantısında Eurofighter Typhoon uçaklarının tedarikine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Aktürk, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın harekât ihtiyacının karşılanması amacıyla Birleşik Krallık ile 27 Ekim 2025 tarihinde yeni üretim 20 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağının, görev ekipmanları ve çeşitli mühimmatlarla birlikte tedariki konusunda sözleşme imzalandığını belirtti.

Bakanlık açıklamasında, "Proje bedeli yaklaşık 5,4 milyar İngiliz Sterlini'dir" denildi. Ayrıca Katar ve Umman'dan Eurofighter Typhoon uçaklarının tedariki için çalışmaların sürdüğü bilgisi verildi.

ANITKABİR’E ZİYARETÇİ AKINI

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’e gösterilen yoğun ilgi hakkında da bilgi verildi. Tuğamiral Zeki Aktürk, Cumhuriyet’in 102’nci yıl dönümünde Anıtkabir’i 1 milyon 125 bin 311 kişinin ziyaret ettiğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Milli Savunma Bakanlığı olarak törenler, gösteri uçuşları, liman ziyaretleri ve bando konserleri gibi yurt içinde ve dışında birçok anlamlı ve özel etkinlikle kutladığımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın coşkusuna ortak olan tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca, Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle, Anıtkabir'i ziyaret eden 1 milyon 125 bin 311 vatandaşımıza ve yoğunluk nedeniyle ziyaret gerçekleştiremeyen tüm halkımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz."

EUROFIGHTER FİYAT TARTIŞMASI

Eurofighter Typhoon anlaşmasının maliyetiyle ilgili kamuoyunda çeşitli tartışmalar gündeme geldi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, anlaşmanın toplam değerinin 8 milyar sterline karşılık geldiğini belirtmişti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, konuya ilişkin olarak, "Daha bir yıl olmadı, İtalyanlar 24 Eurofighter için 6.5 milyar sterlin ödedi. İtalyanların 270 milyon sterlin ödediği bir uçağa biz 400 milyon vereceğiz. İtalyanlara kıyasla yüzde 48 daha fazla ödeyeceğiz. Neden?" ifadelerini kullandı.

MSB'nin açıkladığı toplam proje maliyeti dikkate alındığında, her bir uçağın ortalama maliyeti 270 milyon sterlin (yaklaşık 310 milyon dolar) olarak hesaplanıyor.