Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sabaha karşı çöken 7 katlı binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enkazdan 12 yaşındaki Emir Bilir ve 14 yaşındaki Nisa Bilir’in cansız bedeni çıkarılırken, abla Dilara Bilir sağ kurtarıldı.

7 KATLI BİNA ÇÖKTÜ

Olay, Gebze'nin Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi’nde sabaha karşı meydana geldi. 7 katlı bir apartman henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Binada bulunan 5 kişilik aile ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi enkaz altında kaldı.

ANNE, BABA VE 2 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Enkaz altındaki aileden 12 yaşındaki Emir Bilir ve 14 yaşındaki Nisa Bilir’in cansız bedenine ulaşıldı. Ailenin büyük kızı Dilara Bilir ise sağ olarak kurtarıldı. Enkaz altındaki anne ve babanın cansız bedenlerine de bu sabah ulaşıldı.

19. SAATTE BİR KİŞİ DAHA KURTARILDI

Arama kurtarma çalışmalarının 19. saatinde enkazdan bir kişi daha sağ olarak çıkarıldı. Kimliği henüz açıklanmayan kişinin sağlık durumu hakkında resmi bir bilgi paylaşılmadı.

YAKIN ÇEVREDEKİ 9 BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Yıkılan binanın çevresinde bulunan 9 bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Bu binalar zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Tahliye edilen vatandaşlar güvenli alanlara yönlendirildi.

GÖRGÜ TANIĞI: “BİNA ÜZERİME DOĞRU GELMEYE BAŞLADI”

Olay anında binanın yakınında bulunan Ahmet Durbaba, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Pastaneden çıktım, tam binanın hizasına geldim sesler gelmeye başladı. Önce kepenk açılma sesi zannettim. Binaya baktığımda sesler çoğaldı, artık beton sesleri de gelmeye başladı. Sonra bina üzerime doğru gelmeye başladı. Ben kaçtım 20 metre ileriye doğru. Bina peşimden yıkıldı yere.”

2012’DE RUHSAT, 2013’TE İSKAN ALDI

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çöken binanın 2012 yılında ruhsat, 2013 yılında ise iskan aldığını belirtti. Büyükgöz, “Binanın bir yıllık bir inşaat süresi var. 3 dubleks daire ve altında eczane var.” dedi.

ECZANE SAHİBİ: “KOLONLARDA ÇATLAK YOKTU”

Binanın altındaki eczanenin sahibi Uğur Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Binanın üstü 2 katlı, kimse yoktu. Binanın altında da kimse yoktu. Orta katında Levent arkadaşımız ve ailesi vardı.”

Aydın, 10 yıldır binada eczane işlettiğini ve “Büyük ihtimalle bina biz gelmeden 2-3 sene önce yapıldı. Binanın içinde herhangi bir çatlaklık yok. Işık tuttum içine, kolonun herhangi bir yerinde çatlaklık yok. Arka tarafa girdim, herhangi bir çatlaklık yok. Bodruma girdim, oradaki kolonlara baktım çatlaklık yok. Kolonların hiçbirinde sıkıntı yoktu.” ifadelerini kullandı.

TAPU KAYDINA GÖRE 7 KATLI BETONARME YAPI

Yıkılan binanın tapu kaydında, 175 metrekarelik alan üzerine inşa edilen yapının niteliği “7 katlı betonarme ofis, işyeri ve arsası” olarak tescillendi. Kat mülkiyetli binada 4 bağımsız bölüm yer alıyor. Zemin katta “bodrum kat depolu, zemin kat ve asma katlı işyeri”, üst katlarda ise dubleks meskenler ve çatı arası piyesli daireler bulunuyordu.