Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen 29 Ekim Özel Programı’nda açıklamalarda bulundu. Tüm vatandaşların Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan Erdoğan, konuşmasına şu sözlerle başladı:

“Biz binlerce yıllık tarihimizin hiçbir döneminde esarete boyun eğmemiş, zulme rıza göstermemiş, istiklaline aşık bir milletin mensuplarıyız.”

Kurtuluş Savaşı’ndaki fedakârlıkları hatırlatan Erdoğan, şehit ve gazilere rahmet diledi. Türkiye Cumhuriyeti’nin 102. yılına işaret eden Cumhurbaşkanı, cumhuriyetin “kayıtsız şartsız egemenlik milletindir” ilkesiyle kurulduğunu ifade etti.

“SAVUNMA SANAYİNDE DIŞA BAĞIMLILIK YÜZDE 80'DEN SIFIRA İNDİ”

Erdoğan, savunma sanayi alanında gelinen noktaya dikkat çekti. Konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Kurtuluş Savaşında kağnı ile mermi taşıyan kahramanlardan aldığımız güçle kendi İHA’larımızı, helikopterimizi, gemimizi, savaş uçağımızı yapıyoruz. 20 yıl öncesine kadar savunma sanayisi yüzde 80 oranında dışa bağımlıydı, hamdolsun bugün dünya ile rekabet edebilir konuma yükselmiştir.”

Geçtiğimiz günlerde modern bir savunma sanayi tesisinin açıldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı, Altay tankının TSK'ya teslim edildiğini ve gelecek altı yılda 250 adet üretimin hedeflendiğini açıkladı.

“DOSTLARIMIZI YALNIZ BIRAKMIYORUZ”

Türkiye’nin dış politikadaki konumuna da değinen Erdoğan, insani kriz ve afet bölgelerinde Türkiye’nin hem sahada hem masada güçlü bir varlık gösterdiğini belirtti:

“Dostlarımızı en zor zamanlarında yalnız bırakmıyor, dünyanın neresinde olursa olsun mazlumların imdadına koşuyoruz.”

“CUMHURİYETİ ESER VE HİZMETLE TAÇLANDIRIYORUZ”

Cumhurbaşkanı, cumhuriyetin sadece söylemlerle değil, icraatla yüceltilmesi gerektiğini vurguladı:

“Cumhuriyeti salonlara ve gardıroplara indirgemeye çalışan slogan Cumhuriyetçilerine aldırmadan Cumhuriyete asıl hizmetin eser ve hizmetle olacağını 81 vilayette kazandırdığımız devasa yatırımlarla ortaya koyuyoruz.”

“TERÖR TEHDİDİNİN SIFIRLANDIĞI BİR TÜRKİYE”

Erdoğan, Türkiye'nin güvenliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Terör tehdidinin tamamen ortadan kaldırılması için sabır, azim ve sağduyu ile çalışıldığını ifade etti. Farklılıklar yerine ortak hedeflere odaklanmanın önemine işaret etti.

2025 KÜLTÜR VE SANAT BÜYÜK ÖDÜLLERİ AÇIKLANDI

Cumhurbaşkanı, 2025 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerini de açıkladı. Ödül verilen isimler şu şekilde sıralandı:

Bilim ve Kültür: Süleyman Seyfi Öğün

Resim: Yalçın Gökçebağ

Müzik: Yalçın Tura

Arkeoloji: Fahri Işık

Fotoğraf: Ali Jadallah

Atatürk Uluslararası Barış Ödülü ise, küresel barış çabaları nedeniyle Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’e verilecek.