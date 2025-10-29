Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde bulunan 7 katlı bina sabah saatlerinde çöktü. Olayın ardından bölgeye çok sayıda AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), sivil toplum kuruluşları ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş makinelerinin desteğiyle molozları kaldırarak enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalışıyor.

ENKAZDA DİNLEME YAPILIYOR

Çalışmalar sırasında zaman zaman tüm makineler durdurularak sessizlik sağlanıyor ve dinleme yapılıyor. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından bölgede sahra hastanesi kuruldu.

BİNANIN YAPIM TARİHİ 2012

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, binanın 2012 yılında inşa edildiğini ve iskanının bulunduğunu söyledi. Çökme nedenine ilişkin teknik ekiplerin sahadaki incelemelerine devam ettiği aktarıldı.

5 KİŞİLİK AİLEDEN 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Enkaz altından çıkarılan iki cansız bedenin, binada kiracı olarak yaşayan 5 kişilik Bilir ailesine ait olduğu bildirildi. 18 yaşındaki Dilara Bilir enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Diğer aile fertleri Levent Bilir (44), Emine Bilir (37), Emir Bilir (12) ve Nisa Bilir’in (14) arama çalışmaları devam ediyor.

9 BİNA TAHLİYE EDİLDİ VE MÜHÜRLENDİ

Çöken binanın çevresindeki 9 bina, güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı. Zabıta ekipleri söz konusu binaları mühürledi. Tahliye edilen vatandaşlar geçici olarak güvenli alanlara yönlendirildi.