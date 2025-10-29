Kemer'de iki işletmesi bulunan M.N.A. adlı esnaf, Mustafa Gül'ün kendisiyle iletişime geçerek iş yerlerinden biriyle ilgili devam eden bir dava hakkında konuştuğunu, bu dava kapsamında bilirkişi atandığını ve söz konusu bilirkişiyi tanıdığını belirtti.

Esnaf, Mustafa Gül'ün bilirkişiyi etkileyerek lehine rapor yazdırabileceğini söylediğini ve bu hizmet karşılığında 10 bin dolar talep ettiğini ifade etti. İddiaya göre Gül, bu paranın 500 dolarının kendi payı olduğunu, kalan kısmının ise rapor yazıldıktan sonra ödenmesini istedi.

M.N.A., Gül'ün iş yerinin çevresinde dolaşarak fotoğraf çektiğini, bu davranış nedeniyle tedirgin olduğunu belirtti. Şikâyet üzerine Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

SERİ NUMARALI PARALARLA SUÇÜSTÜ

M.N.A., istenilen parayı vermeden önce banknotların seri numaralarını kaydettirdi. Daha sonra Mustafa Gül'ün adresine düzenlenen operasyonda, söz konusu seri numaralı paralar ele geçirildi.

Evde yapılan arama sonucunda paraların bulunması üzerine Mustafa Gül, "nüfuz ticareti" ve "dolandırıcılık" suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Soruşturma Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.