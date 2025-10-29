Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı bir bina sabah saatlerinde çöktü. Binanın neden çöktüğü henüz bilinmiyor. Olayın ardından bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Enkazda yapılan ilk incelemelerde binanın yan yattığı ve ekiplerin arama kurtarma çalışmalarına başladığı belirtildi. Çalışmalara arama kurtarma köpekleri de dahil edildi.

"5 KİŞİLİK AİLENİN ENKAZ ALTINDA OLDUĞU BİLGİSİ VAR"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Binada 5 vatandaşımızın enkaz altında olduğu düşünülmektedir." ifadelerini kullandı. Yerlikaya, olay yerine AFAD, itfaiye, emniyet, 112 sağlık ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan ekiplerin sevk edildiğini belirtti.

Toplamda 147 arama kurtarma personelinin görev yaptığını açıklayan Yerlikaya, çalışmalarda iki arama kurtarma köpeği, sekiz enkaz altı arama cihazı, iki drone ve 52 aracın yer aldığını da bildirdi.

VALİ AKTAŞ: "YIKIMIN NEDENİNE DAİR BİR BİLGİ YOK"

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, NTV canlı yayınına bağlanarak, "İlk önceliğimiz enkaz altındakileri kurtarmak. Binada yaşayanlar var ama teyit ettiğimiz 5 kişi var. Elimizde tam bir veri yok." açıklamasında bulundu. Aktaş, AFAD ekiplerinin dinleme yaptığını ve henüz enkaz altında herhangi bir temasa geçilemediğini söyledi.

Ayrıca, Aktaş olay yerinde yaptığı açıklamada, enkazdaki ailenin binanın ikinci katında yaşadığını belirtti.

METRO ÇALIŞMASI YAKININDA BULUNUYORDU

NTV muhabiri Ali Ablay, çöken binanın yakınında Akse Sapağı metro durağının inşaatının sürdüğünü aktardı. Ablay, "Metronun Akse Sapağı durağının yanındaki binada yıkım oldu. Bu bölgede eski binalar da mevcut. Binada iki aile yaşıyormuş. Bir ailenin düğün sebebiyle memlekette olduğu, diğer 5 kişilik ailenin ise içerde olduğu bilgisi var." dedi.

"SOL TARAF ÇÖKMÜŞ"

ANKA Arama Kurtarma Derneği Başkanı Murat Altunorak, NTV yayınında yaptığı açıklamada, "Kolon ve kirişler ayakta duruyor. Bir katın düzgün yapılmadığını söyleyebiliriz. Ondan dolayı bina yıkılmış." dedi. Altunorak, binanın sol tarafında çökme meydana geldiğini ve bunun yapısal bir zayıflıktan kaynaklandığını ifade etti.

"YER TESPİTİ AŞAMASINDAYIZ"

AKUT Kocaeli Alan Başkan Yardımcısı Olgun Doğan, binanın temelden öne doğru yıkıldığını belirtti. Doğan, "Dairelerin konumlarına göre daha detaylı bir arama yapmak gerekiyor. Şu an yer tespiti aşamasındayız." dedi.

Vali Aktaş da kurtarma süresinin, binanın yapı türüne ve yer tespitinin hızına bağlı olduğunu belirtti.

BİNANIN TAPU KAYDI: İŞYERİ VE DUBLEKS MESKENLER

Çöken binanın tapu kayıtlarında, 175 metrekare alana sahip olduğu ve niteliğinin "7 katlı betonarme ofis, işyeri ve arsası" olarak geçtiği öğrenildi. Kat mülkiyetine sahip binada dört bağımsız bölüm bulunuyordu. Zemin katta depo ve asma katlı işyeri yer alırken, diğer katlar dubleks ve çatı arası mesken olarak kullanılıyordu.